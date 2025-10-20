«Горжусь тобой, Даниил». Муте поздравил Медведева с победой в Алма-Ате

41-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте прокомментировал поражение в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате. В матче за титул он проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 3:6.

«Мы играем с самого детства, принесли много жертв. Говорю не только о себе, но и обо всех игроках. Мы часто покидаем дом в очень юном возрасте, оставляем наши семьи, друзей, чтобы быть здесь и следовать за своими мечтами. Нам повезло быть здесь. Горжусь собой, своей командой и горжусь тобой, Даниил. Надеюсь вернуться сюда. Спасибо за вашу поддержку», — сказал Муте после матча.

Титул в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков.