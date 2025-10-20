Рууд — Умберу после финала в Стокгольме: сыграл против тебя лучший матч, так что мне жаль

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после победы на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) обратился к французу Уго Умберу. В матче за титул Рууд обыграл Умбера со счётом 6:2, 6:3.

«Во-первых, хотел бы поздравить Уго с прошедшей неделей и извиниться за сегодняшний день. Думаю, сыграл против тебя лучший матч в этом году, так что мне очень жаль. Очень рад, но прости, Уго. Знаю, что если не буду играть хорошо, то ты меня уничтожишь, поэтому мне нужно было сыграть хорошо», — сказал Рууд на церемонии награждения.

Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере. 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне