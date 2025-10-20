«С моей красоткой». Соболенко и Бадоса показали, как провели совместный выходной

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко и испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях показали, как вместе провели выходной.

Фото: Из социальных сетей Арины Соболенко

«С моей красоткой», — подписала снимки Соболенко.

«С моей малышкой. #ВесёлоеВоскресенье», — оставила подпись Бадоса.

Ранее Бадоса снялась с турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) из-за травмы. До этого испанская теннисистка не смогла продолжить матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Соболенко выступит на Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).