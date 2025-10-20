Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Костюк: Соболенко намного больше меня, выше и сильнее

Костюк: Соболенко намного больше меня, выше и сильнее
Комментарии

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о матчах с лидерами мирового рейтинга, Ариной Соболенко и Игой Швёнтек.

«У меня есть свои навыки, но Соболенко намного больше меня, выше и сильнее. По строению мы все разные. У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже. Это естественно, конечно, это помогает некоторым игрокам. Я чувствую, что меньше Соболенко или Швёнтек. Стараюсь найти способы побеждать таких игроков, используя теннисные навыки. Но мне приходится больше работать, чтобы выигрывать очки. Вынуждена бегать намного больше, чем они», — сказала Костюк в интервью Tennis365.

Ранее Костюк досрочно завершила сезон-2025. Последним турниром в текущем сезоне для украинки стал турнир категории WTA-1000 в Ухане.

Материалы по теме
Мирра не играет решающую неделю, а Медведев бьётся за Итоговый. Обзор сеток Токио и Вены
Мирра не играет решающую неделю, а Медведев бьётся за Итоговый. Обзор сеток Токио и Вены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android