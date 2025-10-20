Костюк: Соболенко намного больше меня, выше и сильнее

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о матчах с лидерами мирового рейтинга, Ариной Соболенко и Игой Швёнтек.

«У меня есть свои навыки, но Соболенко намного больше меня, выше и сильнее. По строению мы все разные. У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже. Это естественно, конечно, это помогает некоторым игрокам. Я чувствую, что меньше Соболенко или Швёнтек. Стараюсь найти способы побеждать таких игроков, используя теннисные навыки. Но мне приходится больше работать, чтобы выигрывать очки. Вынуждена бегать намного больше, чем они», — сказала Костюк в интервью Tennis365.

Ранее Костюк досрочно завершила сезон-2025. Последним турниром в текущем сезоне для украинки стал турнир категории WTA-1000 в Ухане.