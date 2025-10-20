«Это вина Рууда». Умбер — о поражении в финале турнира в Стокгольме
25-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал поражение в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул он без борьбы проиграл норвежцу Касперу Рууду. Встреча завершилась со счётом 2:6, 3:6.
«Извините за такой быстрый финал, это вина Каспера. Я не припоминаю, чтобы играл с кем-то, кто выступал бы так хорошо», — сказал Умбер после матча.
Отметим, Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере. 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне. По итогам соревнований в Швеции Рууд заработал 250 рейтинговых очков.
