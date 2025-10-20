Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 20 октября

Сегодня, 20 октября, в Токио (Япония) стартует женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Токио (Япония), 1-й круг. Расписание встреч на 20 октября (время московское):

4:30. Ван Синьюй (Китай) – Варвара Грачёва (Франция)

4:30. Кэти Бултер (Великобритания) – Ева Лис (Германия)

6:00. Виктория Голубович (Швейцария) – Майя Джойнт (Австралия)

6:00. Кристина Букша (Испания) – Маккартни Кесслер (США)

7:30. Сюзана Ламенс (Нидерланды) – Анна Калинская (Россия)

11:00 Маркета Вондроушова (Чехия) – Каролина Мухова (Чехия)

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн.