Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 20 октября

Сегодня, 20 октября, состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч проведёт и российский теннисист 13-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг. 20 октября (время начала матчей — приблизительное).

14:30. Лучано Дардери (Италия) — Брэндон Накашима (США);

16:00. Алехандро Табило (Чили, LD) — Александр Бублик (Казахстан, 8);

17:00. Александр Ковачевич (США, Q) — Маттео Арнальди (Италия, Q);

18:30. Алекс де Минор (Австралия, 3) — Юрий Родионов (Австрия, WC);

21:15. Карен Хачанов (Россия, 5) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

