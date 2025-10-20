Скидки
Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 20 октября: Карен Хачанов, Александр Бублик, Алекс де Минор, Юрий Родионов

Сегодня, 20 октября, состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч проведёт и российский теннисист 13-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг. 20 октября (время начала матчей — приблизительное).

14:30. Лучано Дардери (Италия) — Брэндон Накашима (США);
16:00. Алехандро Табило (Чили, LD) — Александр Бублик (Казахстан, 8);
17:00. Александр Ковачевич (США, Q) — Маттео Арнальди (Италия, Q);
18:30. Алекс де Минор (Австралия, 3) — Юрий Родионов (Австрия, WC);
21:15. Карен Хачанов (Россия, 5) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Сетка турнира в Вене
Календарь турнира в Вене
Теннис: главные события 2025 года:

