Ева Лис обыграла Кэти Бултер на старте турнира в Токио
В японском Токио стартовал турнир категории WTA-500, где в рамках первого круга представительница Великобритании Кэти Бултер провела матч с немкой Евой Лис, проиграв ей в двух сетах со счётом 2:6, 1:6.

Токио (ж). 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 04:40 МСК
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время немка сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница ни сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала лишь 1 из 6 заработанных брейк-пойнтов.

Напомним, турнир продлится до 26 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 064 510.

В следующем круге Лис встретится с победительницей пары Виктория Мбоко (Канада) — Бьянка Андрееску (Канада).

