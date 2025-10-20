Ева Лис обыграла Кэти Бултер на старте турнира в Токио
Поделиться
В японском Токио стартовал турнир категории WTA-500, где в рамках первого круга представительница Великобритании Кэти Бултер провела матч с немкой Евой Лис, проиграв ей в двух сетах со счётом 2:6, 1:6.
Токио (ж). 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 04:40 МСК
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Ева Лис
Е. Лис
Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время немка сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница ни сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала лишь 1 из 6 заработанных брейк-пойнтов.
Напомним, турнир продлится до 26 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 064 510.
В следующем круге Лис встретится с победительницей пары Виктория Мбоко (Канада) — Бьянка Андрееску (Канада).
Комментарии
- 20 октября 2025
-
06:08
-
02:00
-
00:59
-
00:55
-
00:49
-
00:39
-
00:36
- 19 октября 2025
-
23:47
-
23:16
-
23:07
-
23:00
-
22:53
-
22:49
-
22:45
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
22:14
-
21:56
-
21:45
-
21:36
-
21:23
-
20:44
-
20:28
-
20:23
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:26
-
19:09
-
18:48
-
18:48
-
18:28
-
18:25
-
18:08