Теннис

Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 20 октября

Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 20 октября
Сегодня, 20 октября, состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в Швейцарии.

Теннис. ATP-500, Базель. Первый круг. 20 октября (время начала матчей — приблизительное).

15:00. Дженсон Бруксби (США, SR) — Александр Мюллер (Франция);
16:30. Лоренцо Сонего (Италия) — Алехандро Давидович‑Фокина (Испания, 8);
16:30. Реми Бертола (Швейцария, Q) — Хауме Мунар (Испания);
21:00. Якуб Меншик (Чехия, 7) — Анри Берне (Швейцария, WC).

Действующим чемпионом соревнований является француз Джованни Мпетчи Перрикар. В финале 2024 года он обыграл американца Бена Шелтона.

Главные победы россиян в большом теннисе:

