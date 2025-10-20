Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 20 октября

Сегодня, 20 октября, состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в Швейцарии.
Теннис. ATP-500, Базель. Первый круг. 20 октября (время начала матчей — приблизительное).
15:00. Дженсон Бруксби (США, SR) — Александр Мюллер (Франция);
16:30. Лоренцо Сонего (Италия) — Алехандро Давидович‑Фокина (Испания, 8);
16:30. Реми Бертола (Швейцария, Q) — Хауме Мунар (Испания);
21:00. Якуб Меншик (Чехия, 7) — Анри Берне (Швейцария, WC).
Действующим чемпионом соревнований является француз Джованни Мпетчи Перрикар. В финале 2024 года он обыграл американца Бена Шелтона.
Главные победы россиян в большом теннисе: