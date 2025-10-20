Медведев поднялся на четыре позиции рейтинга ATP. Хачанов вылетел из топ-10

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Первой ракеткой России всё так же остался Карен Хачанов, опустившийся с 10-го на 13-е место. Даниил Медведев поднялся с 18-й на 14-ю строчку, а Андрей Рублев опустился с 14-й на 15-ю позицию.

Лидирует испанец Карлос Алькарас, вторым идёт итальянец Янник Синнер, третьим — немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 20 октября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11 340.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 000.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5930.

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4645.

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580.

6 (6). Бен Шелтон (США) — 4100.

7 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3935.

8 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685.

9 (9). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3590.

10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 3180.

13 (10). Карен Хачанов (Россия) — 2950.

14 (18). Даниил Медведев (Россия) — 2810.

15 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2560.

Медведев в Алма-Ате провёл автограф-сессию с болельщиками