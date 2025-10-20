Мирра Андреева потеряла три строчки рейтинга WTA, Александрова осталась в топ-10

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась с шестого на девятое место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном пресс-службой организации. На прошлой неделе Андреева уступила Чжу Линь во втором круге турнира в Нинбо — это третье поражение подряд. Теперь у россиянки 4319 очков.

Финалистка турнира в Нинбо Екатерина Александрова сохранила 10-ю строчку — у неё 3 375 очков. Лидирует Арина Соболенко (Беларусь) — 10 390 очков.

Рейтинг WTA от 20 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 390 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8 703.

3 (3). Коко Гауфф (США) — 7 863.

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5 914.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5 183.

6 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4 525.

7 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 505.

8 (7). Мэдисон Киз (США) — 4 395.

9 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4 319.

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3 375.

Другие россиянки в топ‑100:

18 (18). Людмила Самсонова — 2209.

19 (19). Диана Шнайдер — 2191.

30 (31). Вероника Кудерметова — 1558.

38 (37). Анна Калинская — 1319.

51 (53). Анастасия Павлюченкова — 1185.

52 (50). Анастасия Потапова — 1131.

75 (75). Полина Кудерметова — 910.

84 (80). Анастасия Захарова — 852.

87 (73). Анна Блинкова — 849.

Материалы по теме Медведев поднялся на четыре позиции рейтинга ATP. Хачанов вылетел из топ-10

Перспективные российские теннисистки: