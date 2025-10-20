Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давыденко предположил, из-за чего у Руне случился полный разрыв ахиллова сухожилия

Давыденко предположил, из-за чего у Руне случился полный разрыв ахиллова сухожилия
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко прокомментировал полученную датчанином Хольгером Руне (11-я ракетка мира) на турнире ATP-250 в Стокгольме травму. В полуфинале Руне уступил французу Уго Умберу, снявшись во время игры из-за разрыва ахиллова сухожилия.

«Это редкая травма. На самом деле нужно быть настолько забитым… После матча или перед игрой продавливают, массируют, если пальцем пройдут — ты просто будешь орать и плакать от боли, потому что забитая мышца. Её нужно прям массировать. Или прибегаешь к иглам, когда массажем нельзя ничего исправить. Это самая лучшая скорая помощь, которая могла помочь выйти и продолжить матчи», — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.

Ранее Руне был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия, в скором времени теннисисту предстоит операция. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Материалы по теме
Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый
Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android