Давыденко предположил, из-за чего у Руне случился полный разрыв ахиллова сухожилия

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко прокомментировал полученную датчанином Хольгером Руне (11-я ракетка мира) на турнире ATP-250 в Стокгольме травму. В полуфинале Руне уступил французу Уго Умберу, снявшись во время игры из-за разрыва ахиллова сухожилия.

«Это редкая травма. На самом деле нужно быть настолько забитым… После матча или перед игрой продавливают, массируют, если пальцем пройдут — ты просто будешь орать и плакать от боли, потому что забитая мышца. Её нужно прям массировать. Или прибегаешь к иглам, когда массажем нельзя ничего исправить. Это самая лучшая скорая помощь, которая могла помочь выйти и продолжить матчи», — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.

Ранее Руне был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия, в скором времени теннисисту предстоит операция. Об этом он сообщил в социальных сетях.