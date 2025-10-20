Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Токио

37-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). На старте соревнований она обыграла Сюзану Ламенс из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 8 минут. За это время Калинская сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Ламенс два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.