Теннис

Сюзан Ламенс — Анна Калинская, результат матча 20 октября 2025, счет 0:2, 1-й круг турнира в Токио

Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Токио
Комментарии

37-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). На старте соревнований она обыграла Сюзану Ламенс из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Токио (ж). 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 08:50 МСК
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Встреча теннисисток продлилась 1 час 8 минут. За это время Калинская сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Ламенс два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.

Теннис
