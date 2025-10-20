Оже-Альяссим опубликовал пост после победы на турнире АТР-250 в Брюсселе

Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после победы на турнире АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). В матче за титул он обыграл чеха Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:2.

«Восьмой трофей чувствуется особо сладким. Вкладываю всё, чтобы разделить подобные моменты с моими людьми. Спасибо за особенную неделю, Брюссель», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.

Феликс Оже-Альяссим выиграл восьмой титул в карьере и третий в сезоне. Канадский теннисист располагается на девятом месте в гонке на Итоговый турнир — 2025, где выступят восемь лучших игроков по итогам сезона.