Оже-Альяссим опубликовал пост после победы на турнире АТР-250 в Брюсселе
Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после победы на турнире АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). В матче за титул он обыграл чеха Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:2.
Брюссель. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 17:45 МСК
17
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|2
|
|6 6
|6
13
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Восьмой трофей чувствуется особо сладким. Вкладываю всё, чтобы разделить подобные моменты с моими людьми. Спасибо за особенную неделю, Брюссель», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.
Феликс Оже-Альяссим выиграл восьмой титул в карьере и третий в сезоне. Канадский теннисист располагается на девятом месте в гонке на Итоговый турнир — 2025, где выступят восемь лучших игроков по итогам сезона.
