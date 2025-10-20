Алькарас: хочу побить рекорд Джоковича по количеству титулов «Большого шлема»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас заявил о желании побить рекорды легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я хочу побить два рекорда Джоковича: по количеству титулов «Большого шлема» и по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга», — приводит слова Алькараса итальянский журналист Луиджи Гатто.

Напомним, на счету Новака Джоковича 24 титула «Большого шлема» и в общей сложности 428 недель на первом месте в мировом рейтинге ATP.

В субботу, 18 октября, Янник Синнер обыграл Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025 со счётом 6:4, 6:2. Six Kings Slam проводился в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во второй раз в истории. В прошлом году турнир также выиграл Синнер, победив Алькараса в финале.