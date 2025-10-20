Цонга высказался о доминировании Алькараса и Синнера, упомянув игроков «Большой тройки»

Финалист Australian Open (2008) Жо-Вильфрид Цонга высказался о доминировании первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, занимающего второе место в рейтинге, в мировом туре.

«Мне бы хотелось увидеть их в третьем круге с Дель Потро, в 1/8 финала — с Марреем, в четвертьфинале — с Джоковичем, в полуфинале — с Федерером и в финале — с Надалем. Пока их только двое», — сказал Цонга в эфире Univers Tennis.

В субботу, 18 октября, Янник Синнер обыграл Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025 со счётом 6:4, 6:2. Six Kings Slam проводился в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во второй раз в истории. В прошлом году турнир также выиграл Синнер, победив Алькараса в финале.