Кафельников оценил перспективы Медведева после победы на турнире в Алма-Ате

Олимпийский чемпион (2000) и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате. В матче за титул он обыграл француза Корентена Муте — 7:5, 4:6, 6:3.

«Абсолютно не важно — какого ранга титул выиграл Даниил Медведев. Будь это 250, 500 или 1000. Трофей есть трофей. Это огромный почёт и отличное достижение! Со своей стороны я могу только поздравить Медведева. Успех Даниила на данном этапе связан в том числе с новым тренером россиянина. Определённая работа во время тренировок точно была проделана за последние два месяца.

Если говорить о том, что Даниил Медведев возвращается, тогда есть вопрос — на какой уровень? В десятку лучших Даниилу попасть возможно, но выйти в первую пятёрку шансов мало. На данный момент не вижу предпосылок для такого. Я думаю, что сейчас самое главное попасть на Итоговый турнир. Для этого нужно попадать в итоговую восьмёрку лучших. С такой задачей Медведеву вполне по силам справиться. Будет очень непросто, но теоретически ему это по зубам», — сказал Кафельников в интервью «Советскому спорту».