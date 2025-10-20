Скидки
Турсунов иронично высказался о борьбе Андреевой и Рыбакиной за Итоговый турнир WTA

Турсунов иронично высказался о борьбе Андреевой и Рыбакиной за Итоговый турнир WTA
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов иронично высказался о гонке на Итоговый турнир WTA — 2025, где выступят восемь лучших теннисисток по итогам текущего сезона. На данный момент россиянка Мирра Андреева занимает восьмую строчку, опережая Елену Рыбакину из Казахстана на 14 очков.

«Когда уверенно залетаешь на Итоговый с запасом в 14 очков…» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Мирра Андреева не выступит ни на одном из двух турниров, которые пройдут на этой неделе. Она имела право попросить уайлд-кард, но этого не сделала. В случае удачного выступления в Токио на Итоговый квалифицируется Рыбакина, Андреева будет первой запасной.

Комментарии
