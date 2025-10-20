Скидки
Федерация тенниса России поздравила Андрея Рублёва с 28-летием

Федерация тенниса России (ФТР) поздравила 15-ю ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва с днём рождения. Спортсмену исполнилось 28 лет.

«Сегодня, 20 октября, свой 28-й день рождения отмечает третья ракетка России и Заслуженный мастер спорта России Андрей Рублёв. Андрей занимает 15-е место в мировом рейтинге и имеет в своем активе 17 титулов ATP в одиночном разряде и 4 — в парном.

Одним из ключевых достижений его карьеры стала золотая медаль Олимпийских игр в Токио-2020 в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году Андрей внёс значительный вклад в победы сборной России, завоевавшей Кубок Дэвиса и Кубок ATP. Поздравляем Андрея с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, удачи и новых ярких побед на крупнейших турнирах мира!» — сказано в заявлении пресс-службы ФТР.

