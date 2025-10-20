Скидки
«Амбициозный парень». Тренер Алькараса-младшего — о его прогрессе в спорте

Рамон Абенса Санчес, тренер 14-летнего Хайме Алькараса, младшего брата первой ракетки мира Карлоса Алькараса, рассказал об успехах молодого теннисиста и его планах на спортивную карьеру.

«Хайме очень хорошо прогрессирует и идёт в своём ритме. У нас есть другие ребята, которые находятся в детской и юниорской группах и хорошо выступают. Они делают первые шаги на национальном и международном уровнях. Торопиться не надо. Карлос — единственный в своём роде, и на это нужно равняться, но избегать сравнения, потому что каждый должен идти своим путём и наслаждаться теннисом.

Хайме на корте выделяется своими жизнерадостностью и желанием работать день за днём, быстро обучаясь. Это внимательный ребёнок, и очень важно слушать его в том, что он делает. У него прирождённый хороший удар слева. Он амбициозный парень, хочет достичь наибольших высот, хотя мне он никогда не говорил, что хочет достичь такого-то места. Он знает, что это тяжело, но он хочет играть с лучшими в своей категории и уже делает это на международном уровне.

В любом случае он должен пройти процесс взросления. Из всего делаются выводы, но он уже находится в числе лучших в Испании в категории 14 лет и младше, поэтому я уверен, что он ещё о себе заявит», — приводит слова Санчеса Mundo Deportivo.

