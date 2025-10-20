Скидки
Теннис

Маркета Вондроушова — Каролина Мухова, результат матча 20 октября 2025, счет 0:1 Rt, 1-й круг Токио

Каролина Мухова вышла во второй круг турнира в Токио на снятии Вондроушовой
Комментарии

21-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) после снятия с матча своей соотечественницы Маркеты Вондроушовой при счёте 6:2, 1:0 в пользу Муховой.

Токио (ж). 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 11:25 МСК
Маркета Вондроушова
34
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		1
         
Каролина Мухова
21
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча теннисисток продлилась 55 минут. За это время Мухова сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Вондроушовой два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Турнир категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.

Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
