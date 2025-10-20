Каролина Мухова вышла во второй круг турнира в Токио на снятии Вондроушовой

21-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) после снятия с матча своей соотечественницы Маркеты Вондроушовой при счёте 6:2, 1:0 в пользу Муховой.

Встреча теннисисток продлилась 55 минут. За это время Мухова сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Вондроушовой два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Турнир категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.