Каролина Мухова вышла во второй круг турнира в Токио на снятии Вондроушовой
21-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) после снятия с матча своей соотечественницы Маркеты Вондроушовой при счёте 6:2, 1:0 в пользу Муховой.
Токио (ж). 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 11:25 МСК
34
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
21
Каролина Мухова
К. Мухова
Встреча теннисисток продлилась 55 минут. За это время Мухова сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Вондроушовой два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Турнир категории WTA-500 в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.
Материалы по теме
