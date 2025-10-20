Скидки
Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: результаты матчей 20 октября

Комментарии

Сегодня, 20 октября, в Токио (Япония) стартовал женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Токио (Япония), 1-й круг. Результаты встреч на 20 октября:

Ван Синьюй (Китай) – Варвара Грачёва (Франция) — 6:4, 3:6, 4:6;

Кэти Бултер (Великобритания) – Ева Лис (Германия) — 2:6, 1:6;

Виктория Голубович (Швейцария) – Майя Джойнт (Австралия) — 6:1, 5:7, 2:6;

Кристина Букша (Испания) – Маккартни Кесслер (США) — 5:3, 5:7, 3:6;

Сюзана Ламенс (Нидерланды) – Анна Калинская (Россия) — 3:6, 1:6;

Маркета Вондроушова (Чехия) – Каролина Мухова (Чехия) — 2:6, 0:1 Rt.

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн.

