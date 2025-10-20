«Парень, который не перестаёт радовать весь тур». ATP поздравила Рублёва с днём рождения

Пресс-служба ATP поздравила 15-ю ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва с днём рождения. Спортсмену исполнилось 28 лет.

«Парень, который никогда не перестаёт радовать весь тур. С днём ​​рождения, Андрей. Желаем тебе счастья и смеха в наступающем году», — сказано в поздравлении пресс-службы.

Рублёв — олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 21 турнира категории ATP, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России, финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года. Заслуженный мастер спорта России. В текущем сезоне Рублёв завоевал титул на турнире ATP-500 в Дохе.