Тим Хенмэн — о Джоковиче: он завоевал право играть столько, сколько захочет

Тим Хенмэн — о Джоковиче: он завоевал право играть столько, сколько захочет
Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн отреагировал на возможное скорое завершение карьеры одним из самых титулованных теннисистов мира Новаком Джоковичем (пятая ракетка мира).

«Он доходил до четырёх полуфиналов на турнирах «Большого шлема» в этом году. Это феноменально, но, когда ты прошёл перед этим пять матчей и сталкиваешься с молодыми игроками, находящимися на пике формы, нужно находить своё решение, а у него этого сделать не получилось.

Что я всегда говорю относительно великих игроков — это то, что они должны играть настолько долго, насколько сами пожелают. Он завоевал это право играть столько, сколько захочет. Если им это доставляет удовольствие — пусть продолжают играть. Это лучшая в мире профессия, а пенсия — это большой срок.

Будет интересно посмотреть, как Джокович подойдёт к 2026 году, какими у него будут расписание и уровень игры», — приводит слова Хенмэна Tennis365.

