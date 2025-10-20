Каспер Рууд опубликовал пост после победы на турнире ATP-250 в Стокгольме

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал пост после победы на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:3.

«Что за неделя! Я так счастлив. Отдал всё, что у меня было, а потом немного ещё. Огромное спасибо моей команде, моим спонсорам, всем, кто пришёл поддержать, и особенно Томасу и организаторам за то, что сделали этот турнир таким особенным. Вы действительно заставили нас почувствовать себя как дома. Это ещё не конец, идём дальше», — написал Рууд на своей странице в социальных сетях.

Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250.