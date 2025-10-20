Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд опубликовал пост после победы на турнире ATP-250 в Стокгольме

Каспер Рууд опубликовал пост после победы на турнире ATP-250 в Стокгольме
Комментарии

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал пост после победы на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:3.

Стокгольм. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Что за неделя! Я так счастлив. Отдал всё, что у меня было, а потом немного ещё. Огромное спасибо моей команде, моим спонсорам, всем, кто пришёл поддержать, и особенно Томасу и организаторам за то, что сделали этот турнир таким особенным. Вы действительно заставили нас почувствовать себя как дома. Это ещё не конец, идём дальше», — написал Рууд на своей странице в социальных сетях.

Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250.

Материалы по теме
«Это вина Рууда». Умбер — о поражении в финале турнира в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android