Тарпищев: Медведев обрёл себя в плане морально-психологического состояния

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате. В матче за титул он обыграл француза Корентена Муте — 7:5, 4:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
«Медведев последние недели шёл по восходящей и должен был выигрывать уже на турнире в Шанхае. Ему там буквально одного очка не хватило. Если бы реализовал один из брейк-пойнтов и у него выиграл — победил бы в турнире. Считаю, что Даниил обрёл себя в плане морально-психологического состояния. Будем надеяться, таких перепадов больше не будет», — сказал Тарпищев в интервью «РИА Новости».
Титул в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков.
- 20 октября 2025
-
16:14
-
15:55
-
15:49
-
15:07
-
15:00
-
14:49
-
14:06
-
13:49
-
12:48
-
12:33
-
11:58
-
11:52
-
11:42
-
10:53
-
10:05
-
09:50
-
09:00
-
08:45
-
08:28
-
08:00
-
06:08
-
02:00
-
00:59
-
00:55
-
00:49
-
00:39
-
00:36
- 19 октября 2025
-
23:47
-
23:16
-
23:07
-
23:00
-
22:53
-
22:49
-
22:45
-
22:36