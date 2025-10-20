Тарпищев: Медведев обрёл себя в плане морально-психологического состояния

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате. В матче за титул он обыграл француза Корентена Муте — 7:5, 4:6, 6:3.

«Медведев последние недели шёл по восходящей и должен был выигрывать уже на турнире в Шанхае. Ему там буквально одного очка не хватило. Если бы реализовал один из брейк-пойнтов и у него выиграл — победил бы в турнире. Считаю, что Даниил обрёл себя в плане морально-психологического состояния. Будем надеяться, таких перепадов больше не будет», — сказал Тарпищев в интервью «РИА Новости».

Титул в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков.