Российская теннисистка Тимофеева будет выступать под флагом Узбекистана — WTA

146-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева будет выступать под флагом Узбекистана, об этом сообщает официальный сайт WTA.

Вчера, 19 октября, Тимофеева стала чемпионкой турнира в Кинта-ду-Лагу (Португалия). В матче за титул она встречалась с американкой Алексис Блохиной. Матч завершился со счётом 7:6, 7:6.

Тимофеева является победительницей одного турнира категории WTA в одиночном разряде и чемпионкой России в парном разряде (2022). Её лучшим достижением на данный момент стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году, где она проиграла украинке Марте Костюк.