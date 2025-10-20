Скидки
Даниил Медведев выложил семейные фото после победы на турнире в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост по итогам турнира в Алма-Ате (Казахстан). Спортсмен поделился семейными фото в праздничном костюме.

Фото: страница Медведева в социальных сетях

Медведев завоевал 21 титул в разных городах, среди которых Сидней (2018), Уинстон-Сейлем (2018), Токио (2018), София (2019), Цинциннати (2019), Санкт-Петербург (2019), Шанхай (2019), Париж (2020), Лондон (2020, Итоговый), Марсель (2021), Мальорка (2021), Торонто (2021), Нью-Йорк (2021, US Open), Лос-Кабос (2022), Вена (2022), Роттердам (2023), Доха (2023), Дубай (2023), Майами (2023), Рим (2023), Алма-Ата (2025).

