«Настоящий боец и самый душевный парень в туре». Веснина поздравила Рублёва с 28-летием

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина поздравила 15-ю ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва с днём рождения. Спортсмену исполнилось 28 лет.

«Сегодня свой 28-й день рождения отмечает Андрей Рублёв. Настоящий боец и самый душевный парень в туре», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Рублёв — олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 21 турнира категории ATP, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России, финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года. Заслуженный мастер спорта России. В текущем сезоне Рублёв завоевал титул на турнире ATP-500 в Дохе.