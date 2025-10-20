Иснер рассказал, кто из «Большой тройки» заставил его волноваться в первом очном матче

Американский теннисист Джон Иснер рассказал, в матче с кем из представителей «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, он больше всего волновался при первой встрече в карьере.

«Наверное, с Роджером, потому что сыграл с ним сразу после колледжа. Я окончил колледж в мае, а уже через несколько месяцев играл против него на US Open, конечно, на стадионе Артура Эша.

Думаю, Роджер. Но не знаю, я не был особо нервным. Когда играешь с такими парнями, тебе абсолютно нечего терять. Да, это большое событие. Однако думаю, это точно не был самый нервный момент в моей карьере.

С Роджером это скорее не нервы, я просто чувствовал себя немного подавленным, играя с ним на том стадионе, перед той публикой, если можно так сказать», – приводит слова Иснера The Tennis Gazette.