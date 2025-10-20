Александр Бублик с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Вене
Поделиться
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (75-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 16:40 МСК
75
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
16
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Бублик 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Табило семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
За выход в четвертьфинал соревнований Бублик поспорит с победителем матча между Алексом Михельсеном из США и аргентинцем Франсиско Серундолой.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 октября 2025
-
18:15
-
17:52
-
17:38
-
17:24
-
16:43
-
16:35
-
16:14
-
15:55
-
15:49
-
15:07
-
15:00
-
14:49
-
14:06
-
13:49
-
12:48
-
12:33
-
11:58
-
11:52
-
11:42
-
10:53
-
10:05
-
09:50
-
09:00
-
08:45
-
08:28
-
08:00
-
06:08
-
02:00
-
00:59
-
00:55
-
00:49
-
00:39
-
00:36
- 19 октября 2025
-
23:47
-
23:16