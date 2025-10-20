Скидки
Александр Бублик — Алехандро Табило, результат матча 20 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Вене

Александр Бублик с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Вене
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (75-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 16:40 МСК
Алехандро Табило
75
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Бублик 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Табило семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в четвертьфинал соревнований Бублик поспорит с победителем матча между Алексом Михельсеном из США и аргентинцем Франсиско Серундолой.

