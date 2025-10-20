Александр Бублик с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Вене

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (75-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Бублик 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Табило семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в четвертьфинал соревнований Бублик поспорит с победителем матча между Алексом Михельсеном из США и аргентинцем Франсиско Серундолой.