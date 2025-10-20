Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — Грикспор: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира ATP-500 в Вене

Хачанов — Грикспор: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира ATP-500 в Вене
Комментарии

Сегодня, 20 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) пройдёт матч первого круга, где встретятся 13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Нидерландов Таллон Грикспор, который занимает 28-ю строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 21:15 МСК
Карен Хачанов
13
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
28
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Грикспора. Он обыграл Хачанова на турнире в Роттердаме в 2019 году со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Турнир в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале турнира 2024 года он обыграл Хачанова.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Медведев сохранил 14-е место в рейтинге ATP. Хачанов вылетел из топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android