Хачанов — Грикспор: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира ATP-500 в Вене
Сегодня, 20 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) пройдёт матч первого круга, где встретятся 13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Нидерландов Таллон Грикспор, который занимает 28-ю строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 21:15 МСК
13
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
28
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Грикспора. Он обыграл Хачанова на турнире в Роттердаме в 2019 году со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
Турнир в Вене проходит с 20 по 26 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале турнира 2024 года он обыграл Хачанова.
