Стали известны составы сборных на финал Кубка Дэвиса — 2025

Сегодня, 20 октября, стали известны составы всех восьми команд, которые поборются за трофей в финале Кубка Дэвиса — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со сборными «финала восьми».

Италия: Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Симоне Болелли, Андреа Вавассори, капитан: Филиппо Воландри.

Австрия: Филип Мисолич, Юрий Родионов, Лукас Ноймайер, Лукас Мидлер, Александр Эрлер, капитан: Юрген Мельцер.

Франция: Уго Умбер, Артур Риндеркнеш, Бенжамен Бонзи, Пьер-Юг Эрбер, капитан: Поль-Анри Матьё.

Бельгия: Зизу Бергс, Рафаэль Коллиньон, Сандер Жилле, Йоран Флиген, капитан: Стив Дарси.

Испания: Карлос Алькарас, Хауме Мунар, Педро Мартинес, Марсель Гранольерс, капитан: Давид Феррер.

Чехия: Иржи Легечка, Якуб Меншик, Томаш Махач, Вит Коприва, Адам Павлашек, капитан: Томаш Бердых.

Аргентина: Франсиско Серундоло, Томас Мартин Этчеверри, Франсиско Комесанья, Орасио Себальос, Андрес Молтени, капитан: Хавьер Франа.

Германия: Александр Зверев, Ян-Леннард Штруфф, Янник Ханфманн, Кевин Кравиц, Тим Пютц, капитан: Михаэль Кольманн.