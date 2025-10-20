Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Посмотрим, будет ли следующий сезон». Вавринка — о завершении карьеры

«Посмотрим, будет ли следующий сезон». Вавринка — о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель трёх турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, планирует ли последовать за французом Гаэлем Монфисом и завершить карьеру в ближайшее время, отметив, что ему нужно завершить текущий сезон.

«Завершение карьеры — это очень личное решение. У каждого свои желания, нужно почувствовать, когда пора. Гаэль сделал это очень красиво — он хочет провести прощальный сезон. День, когда я завершу карьеру, вы узнаете. Посмотрим, будет ли следующий сезон — для начала нужно закончить этот. Я живу настоящим, стараюсь получать максимум удовольствия. Понимаю, что конец уже близок: у всех нас есть срок, в какой-то момент придётся убрать ракетки.

Я счастлив быть в Базеле, а после Афин подведу итоги. Но да, надеюсь поиграть ещё немного в следующем году», – приводит слова Вавринки We Love Tennis.

Вавринка принимает участие в турнире в Базеле (Швейцария). 40-летний теннисист в последний раз становился победителем турнира АТР в Женеве (Швейцария) в 2017 году, обыграв в финале соревнований немца Мишу Зверева со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Материалы по теме
«Вернулся в число победителей». Бурная реакция на титул Медведева спустя 882 дня
«Вернулся в число победителей». Бурная реакция на титул Медведева спустя 882 дня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android