Теннис

Камилла Рахимова — Ван Юфань, результат матча 20 октября 2025, счёт 0:2, 1-й круг WTA-250 в Гуанчжоу

Рахимова проиграла 332-й ракетке мира на старте турнира WTA-250 в Гуанчжоу
Комментарии

103-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в китайском Гуанчжоу, уступив в стартовом матче китаянке Ван Юфань (332-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 4:6.

Гуанчжоу. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 17:25 МСК
Ван Яфань
332
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Камилла Рахимова
103
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Юфань выполнила восемь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Камилла Рахимова сделала в игре один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Гуанчжоу Ван Юфань сыграет с победительницей встречи между испанкой Джессикой Бузас Манейро и австралийкой Лулу Сун.

Сетка турнира в Гуанчжоу
Календарь турнира в Гуанчжоу
