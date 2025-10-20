Рахимова проиграла 332-й ракетке мира на старте турнира WTA-250 в Гуанчжоу
103-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в китайском Гуанчжоу, уступив в стартовом матче китаянке Ван Юфань (332-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 4:6.
Гуанчжоу. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 17:25 МСК
332
Ван Яфань
В. Яфань
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
103
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Юфань выполнила восемь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Камилла Рахимова сделала в игре один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге турнира в Гуанчжоу Ван Юфань сыграет с победительницей встречи между испанкой Джессикой Бузас Манейро и австралийкой Лулу Сун.
