Рахимова проиграла 332-й ракетке мира на старте турнира WTA-250 в Гуанчжоу

103-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в китайском Гуанчжоу, уступив в стартовом матче китаянке Ван Юфань (332-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Юфань выполнила восемь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Камилла Рахимова сделала в игре один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Гуанчжоу Ван Юфань сыграет с победительницей встречи между испанкой Джессикой Бузас Манейро и австралийкой Лулу Сун.