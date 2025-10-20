Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корнеева обыграла Прозорову и вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Гуанчжоу

Корнеева обыграла Прозорову и вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Гуанчжоу
Комментарии

165-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева пробилась в основную сетку турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В финале квалификации она обыграла соотечественницу Татьяну Прозорову (176-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Корнеева два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Прозоровой один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В первом круге основной сетки соревнований в Гуанчжоу Корнеева встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.

Календарь турнира в Гуанчжоу
Сетка турнира в Гуанчжоу
Материалы по теме
Российская теннисистка Тимофеева будет выступать под флагом Узбекистана — WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android