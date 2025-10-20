Корнеева обыграла Прозорову и вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Гуанчжоу

165-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева пробилась в основную сетку турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В финале квалификации она обыграла соотечественницу Татьяну Прозорову (176-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Корнеева два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Прозоровой один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В первом круге основной сетки соревнований в Гуанчжоу Корнеева встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.