«Вспоминала Джоковича». Гауфф — об изменениях в своей подаче

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, почему приняла решение изменить свою подачу, отметив, что её вдохновил пример таких теннисистов, как Новак Джокович, Арина Соболенко и Винус Уильямс.

«Вспоминала Новака — ведь в начале карьеры у него не было выдающейся подачи, хотя у него была совсем другая проблема. Но он внёс изменения и стал, ну… Новаком Джоковичем. Даже тогда Джокович уже был успешным игроком.

Так что да, я вдохновляюсь его примером, а также Ариной, Винус и другими, кто сумел перестроить подачу.

Недавно на US Open мы делили корт с Лоренцо Музетти, оба недавно изменили подачу и смеялись по этому поводу.

Это вдохновляет — видеть, что даже на таком уровне игроки продолжают меняться. Ведь теннис решается в мелочах, эти маленькие различия играют роль. А если я хочу достичь того уровня, к которому стремлюсь, мне нужно идти на такие шаги», – приводит слова Гауфф The National.