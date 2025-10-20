«Удивили именинника!» Организаторы турнира в Вене поздравили Рублёва с днём рождения

Организаторы турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) поздравили олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-ю ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва с днём рождения. Спортсмену исполнилось 28 лет. Рублёву подарили торт с четырьмя свечами-фонтанами.

«Сегодня мы удивили нашего именинника! Поздравляем с днём рождения единственного и неповторимого Андрея Рублёва», — говорится в заявлении организаторов турнира.

Рублёв — олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 21 турнира категории ATP, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России, финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года. Заслуженный мастер спорта России. В текущем сезоне Андрей Рублёв завоевал титул на турнире ATP-500 в Дохе (Катар).