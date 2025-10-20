Скидки
Гауфф: сегодня теннис задаёт стандарт в вопросах призовых в женском спорте

Гауфф: сегодня теннис задаёт стандарт в вопросах призовых в женском спорте
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением, почему теннис является одним из самых прибыльных видов спорта для женщин.

«Думаю, теннис сегодня задаёт стандарт в вопросах призовых в женском спорте. Нам повезло, что были такие пионеры, как Билли Джин Кинг, которая ещё давно заложила основу для равенства. И, конечно, Винус Уильямс, которая тоже много сделала для этого. Думаю, мы обязаны продолжать бороться и быть примером для других видов спорта.

Теннис очень глобален — игроки из множества стран, разных культур, и это помогает нам быть лидерами. Надеюсь, другие лиги будут вдохновляться нами и требовать достойной оплаты труда. Нам действительно повезло с призовыми в Эр-Рияде», – приводит слова Гауфф The National.

