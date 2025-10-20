Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор — Юрий Родионов, результат матча 20 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Вене

Алекс де Минор вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вене, обыграв Юрия Родионова
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге он обыграл представителя Австрии Юрия Родионова (154-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 18:35 МСК
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Юрий Родионов
154
Австрия
Юрий Родионов
Ю. Родионов

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках де Минор три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Родионова четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Алекс де Минор поспорит с победителем матча Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Филип Мисолич (Австрия).

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Александр Бублик с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Вене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android