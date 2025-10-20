Алекс де Минор вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вене, обыграв Юрия Родионова
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге он обыграл представителя Австрии Юрия Родионова (154-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.
Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 18:35 МСК
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
154
Юрий Родионов
Ю. Родионов
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках де Минор три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Родионова четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Алекс де Минор поспорит с победителем матча Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Филип Мисолич (Австрия).
