Алекс де Минор вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вене, обыграв Юрия Родионова

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге он обыграл представителя Австрии Юрия Родионова (154-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках де Минор три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Родионова четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Алекс де Минор поспорит с победителем матча Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Филип Мисолич (Австрия).