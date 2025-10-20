«У нас слишком насыщенный календарь». Коболли — о причинах травмы Руне

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился мнением, что загруженный календарь турниров мог стать одной из причин серьёзной травмы датчанина Хольгера Руне, который порвал ахиллово сухожилие во время полуфинального матча турнира в Стокгольме с французом Уго Умбером.

«Мы связались буквально через несколько минут после случившегося. Он сразу сказал, что, по его мнению, условия были не лучшими, и я прекрасно понимал, что для него это будет очень тяжело. Поэтому стараюсь быть рядом, насколько это возможно. Думаю, ему приятно знать, что другие теннисисты готовы протянуть руку помощи, когда это нужно.

Для него это будет очень длительная пауза, у него серьёзная травма. Возможно, это ещё одно подтверждение тому, что календарь у нас слишком насыщенный — мы в итоге очень устаём. Не думаю, что во всех элитных видах спорта есть такой длинный сезон с таким малым количеством недель для тренировок. Так что, возможно, и мы, и те, кто по другую сторону, должны что-то изменить, потому что травм слишком много.

В конце концов, мы хотим быть здоровыми и показывать хорошую игру, насколько это в наших силах. Надеюсь, он как можно скорее восстановится, желаю ему удачи и скорейшего возвращения», – сказал Коболли в интервью Sky Sport Italy.