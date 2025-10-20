Скидки
Янник Синнер прокомментировал отказ от участия в финале Кубка Дэвиса — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объяснил, почему не сыграет в финале Кубка Дэвиса — 2025 за сборную Италии.

«Я выиграл Кубок Дэвиса дважды. Моя команда и я приняли это решение, потому что сезон очень долгий, мне нужна дополнительная неделя отдыха, чтобы раньше начать тренировки. Цель — вернуться в форму к Австралии. За последние два года не достиг максимума из-за нехватки времени, поэтому мы приняли такое решение», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Сборная Италии является действующим обладателем Кубка Дэвиса, Синнер внёс значительный вклад в это достижение.

Комментарии
