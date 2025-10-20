Скидки
«От них исходит особая энергия». Ива Йович — о Синнере и Соболенко

33-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович поделилась мнением, что чувствует особую энергетику от белорусски Арины Соболенко и итальянца Янника Синнера.

«Есть игроки, которые просто проходят мимо — и всё. А есть те, от кого исходит особая энергия, будто: «Вау, я чувствую, что ты здесь». У них какая-то аура. У Соболенко есть такая аура, у Синнера тоже. У всех топ-игроков есть что-то особенное. Это не страх, просто ощущения другие, когда они рядом», – приводит слова Йович Ubitennis.

17-летняя Йович в 2025 году завоевала свой первый титул на турнире WTA, выиграв «пятисотник» в Гвадалахаре (Мексика). В финале соревнований она обыграла колумбийскую теннисистку Эмилиану Аранго (6:4, 6:1).

