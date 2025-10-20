«Мы стали другими игроками». Синнер — о влиянии на него матча с Медведевым в Вене-2023

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, стал ли финал турнира ATP-500 в Вене (Австрия) в 2023 году переломным в его карьере. Тогда в решающем матче Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.

«Тот финал 2023 года с Медведевым был очень долгим и тяжёлым матчем, который, без сомнения, дал мне многое. И Даниил, и я сильно изменились. По сравнению с тем, что было два года назад, мы стали другими игроками. Мы всегда хотим быть лучше, чем раньше, думаю, нам это удалось», — приводит слова Синнера Ubitennis.

В этом году на старте соревнований в Вене Синнер сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером.