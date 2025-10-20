«Мы стали другими игроками». Синнер — о влиянии на него матча с Медведевым в Вене-2023
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, стал ли финал турнира ATP-500 в Вене (Австрия) в 2023 году переломным в его карьере. Тогда в решающем матче Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.
Вена. Финал
29 октября 2023, воскресенье. 16:10 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
4
Янник Синнер
Я. Синнер
«Тот финал 2023 года с Медведевым был очень долгим и тяжёлым матчем, который, без сомнения, дал мне многое. И Даниил, и я сильно изменились. По сравнению с тем, что было два года назад, мы стали другими игроками. Мы всегда хотим быть лучше, чем раньше, думаю, нам это удалось», — приводит слова Синнера Ubitennis.
В этом году на старте соревнований в Вене Синнер сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
21:48
-
21:32
-
21:30
-
20:28
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:43
-
19:25
-
19:04
-
19:01
-
18:51
-
18:44
-
18:15
-
17:52
-
17:38
-
17:24
-
16:43
-
16:35
-
16:14
-
15:55
-
15:49
-
15:07
-
15:00
-
14:49
-
14:06
-
13:49
-
12:48
-
12:33
-
11:58
-
11:52
-
11:42
-
10:53
-
10:05
-
09:50