Синнер — о финансах: когда начинаешь пробиваться в топ-100, это уже очень помогает

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, насколько сильно финансово помогает попадание в топ-100 мирового рейтинга.

«Когда начинаешь пробиваться в топ-100, это уже очень помогает, потому что знаешь, что сможешь играть на четырёх турнирах «Большого шлема», у тебя появляется прочная основа. Даже первые раунды дают много денег, тогда важно вложить все силы в карьеру. В начале было сложно, мне повезло встретить людей, которые помогли, потому что в семье у нас не было стартового капитала. Потом мне повезло рано выиграть крупные турниры. Если бы мне было 23—24 года, а я всё ещё находился бы в неопределённости, тогда бы всё стало сложно, чувствуешь на себе огромное давление. Тогда это уже другая история», — приводит слова Синнера Ubitennis.

«Мы стали другими игроками». Синнер — о влиянии на него матча с Медведевым в Вене-2023
