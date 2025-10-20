«Это всегда особенный турнир». Синнер рассказал, почему ему нравится играть в Вене

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему турнир категории ATP-500 в Вене (Австрия) является для него особенным.

«Это всегда особенный турнир, шесть часов на машине, он недалеко от дома. Мои кузены и другие родственники могут прийти меня поддержать. Это один из самых близких турниров. При этом я чувствую себя полностью итальянцем. Здесь в конце сезона всегда отличная публика: это помогает, когда ты устал или что-то не получается. Надеемся, что атмосфера будет отличной, как это здесь почти всегда бывает», — приводит слова Синнера Ubitennis.