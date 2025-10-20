Скидки
Синнер рассказал, планирует ли продолжать сотрудничество с Дарреном Кэхиллом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, планирует ли он продолжать сотрудничество с австралийцем Дарреном Кэхиллом.

«Честно говоря, мы пока ещё не разговаривали. Договорились, что закончим сезон, а потом, возможно, устроим с ним длинный разговор и попробуем убедить его остаться. Но в любом случае, останется или нет, он был для меня потрясающим человеком и, конечно, тренером, который держал всю команду вместе в трудные моменты.

Он как второй отец для меня, я счастлив, что Даррен рядом. Работать с ним — это огромная привилегия. Мы надеемся, что всё сложится позитивно, чтобы он остался, и я очень на это надеюсь. Результаты были потрясающими, поэтому постараюсь сделать всё, чтобы он остался — ради собственного благополучия. Он очень важен для меня, потому что вижу, сколько усилий он вкладывает, работая с 24-летним парнем, который постоянно летает по всему миру и при этом отдаёт себя на полную.

У него есть семья, много важных дел вне корта, но несмотря на всё это, он всегда ставит меня практически на первое место — и это невероятно. Уверен, что мы сможем сделать что-то очень позитивное», – приводит слова Синнера пресс-служба АТР.

