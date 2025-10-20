Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Потапова пришла на матч Грикспора с Хачановым в первом круге турнира в Вене

Фото: Потапова пришла на матч Грикспора с Хачановым в первом круге турнира в Вене
Комментарии

52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова присутствует на матче представителя Нидерландов Таллона Грикспора на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге Грикспор встречается с россиянином Кареном Хачановым. Первый сет выиграл Таллон (6:3).

Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 21:20 МСК
Карен Хачанов
13
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		7 1
6 		5 0
         
Таллон Грикспор
28
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, в этом сезоне Потапова посещала матчи Грикспора в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Россиянка досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма кисти. Её последним турниром в этом году был Пекин (Китай), где она дошла до четвёртого круга. В нынешнем сезоне Анастасия выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Материалы по теме
Фото
«Готовлю новое поколение». Потапова отвела крестника на занятия теннисом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android