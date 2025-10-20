Фото: Потапова пришла на матч Грикспора с Хачановым в первом круге турнира в Вене
Поделиться
52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова присутствует на матче представителя Нидерландов Таллона Грикспора на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге Грикспор встречается с россиянином Кареном Хачановым. Первый сет выиграл Таллон (6:3).
Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 21:20 МСК
13
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|1
|
|5
|0
28
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Фото: Скриншот из трансляции
Напомним, в этом сезоне Потапова посещала матчи Грикспора в Дубае и Индиан-Уэллсе.
Россиянка досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма кисти. Её последним турниром в этом году был Пекин (Китай), где она дошла до четвёртого круга. В нынешнем сезоне Анастасия выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
Комментарии
- 20 октября 2025
-
22:47
-
22:32
-
21:58
-
21:55
-
21:48
-
21:32
-
21:30
-
20:28
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:43
-
19:25
-
19:04
-
19:01
-
18:51
-
18:44
-
18:15
-
17:52
-
17:38
-
17:24
-
16:43
-
16:35
-
16:14
-
15:55
-
15:49
-
15:07
-
15:00
-
14:49
-
14:06
-
13:49
-
12:48
-
12:33
-
11:58
-
11:52