Фото: Потапова пришла на матч Грикспора с Хачановым в первом круге турнира в Вене

52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова присутствует на матче представителя Нидерландов Таллона Грикспора на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В первом круге Грикспор встречается с россиянином Кареном Хачановым. Первый сет выиграл Таллон (6:3).

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, в этом сезоне Потапова посещала матчи Грикспора в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Россиянка досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма кисти. Её последним турниром в этом году был Пекин (Китай), где она дошла до четвёртого круга. В нынешнем сезоне Анастасия выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).