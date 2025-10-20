Александр Бублик: если смогу войти в топ-10, это будет здорово для моей карьеры

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оценил свои результаты в этом сезоне, а также высказался о желании попасть в топ-10 мирового рейтинга.

«Если бы вы спросили меня, могу ли выиграть три турнира ATP-250, я бы, наверное, сказал, что три — это сложно, скорее один. Уже выигрывал титулы, но четыре — это много. В важные моменты я был действительно ментально устойчив, чего не было, например, в Шанхае, где у меня были шансы.

Таков теннис 2025 года. Когда все играют хорошо, решают два—три удара, два—три очка, которые выигрываешь или проигрываешь, именно они определяют, закончишь ли ты в топ-20 или на 75-м месте в мире. Так вот, я делал это в четырёх завоёванных мною титулах, а в Шанхае этого не делал, понимаете, так что, возможно, именно это и сыграло роль. Был в топ-20, был 17-м, сейчас примерно 16-й или что-то в этом роде. По моему личному мнению, просто вернулся туда, где должен быть, потому что уже был там. Сделал это дважды за два года, поэтому для меня это уровень примерно между 15-м и 30-м местами. Это зависит от расписания, травм и в какой-то степени от удачи.

Если смогу войти в топ-10, это будет здорово для моей карьеры, верю, что у меня есть шанс, потому что мне не нужно защищать много рейтинговых очков. Теперь всё зависит от меня — смогу ли играть правильно, использовать этот шанс или упущу его», — приводит слова Бублика The Tennis Gazette.