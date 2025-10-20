«Весь мой год физически ужасный». Зверев оценил свои результаты в сезоне-2025

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своих результатах в сезоне-2025.

«Этот год был тяжёлым, в начале всё шло хорошо, но потом у меня появились проблемы с локтем, и я не мог нормально тренировать подачу. С тех пор мне было очень сложно подавать, статистика подач сильно упала. Потом начались боли в спине, которые продолжаются уже несколько месяцев, при этом очень сложно найти игровой ритм. Когда чувствовал, что играю хорошо, как в Торонто и Цинциннати, случалось следующее неудачное событие в Нью-Йорке — опять с спиной. Весь мой год физически ужасный.

Синнер и Алькарас очень доминируют, хотя когда я был вторым в мире в начале этого года и в конце 2024-го, чувствовал себя как дома. Выигрывал турниры и играл в финалах, но всё пошло на спад после финала Открытого чемпионата Австралии, того поражения от Синнера. Тогда думал, если сыграю в свой лучший теннис, всё ещё могу там быть. Сейчас, чтобы этого добиться, мне нужно быть на 100% [готовым], чего, к сожалению, не происходит со времён Мельбурна», — приводит слова Зверева Punto de Break со ссылкой на Bild.